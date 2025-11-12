El papa pide fraternidad en un mundo repleto de guerras y sentimientos de odio

Ciudad del Vaticano, 12 nov (EFE).- El papa León XIV afirmó que «la fraternidad no es un sueño hermoso e imposible» a pesar de que «muchos conflictos, tantas guerras en el mundo, tensiones sociales y sentimientos de odio parecen demostrar lo contrario», en su catequesis de la audiencia general de los miércoles celebrada ante miles de personas en la plaza de San Pedro.

«Sin embargo, la fraternidad no es un sueño hermoso e imposible, no es el anhelo de unas pocas almas ilusas. Para vencer las sombras que la amenazan, debemos acudir a las fuentes y, sobre todo, obtener luz y fortaleza de Aquel que solo nos libera del veneno de la enemistad», indicó el pontífice.

También señaló que «el desacuerdo, la ruptura y, a veces, el odio pueden devastar las relaciones entre parientes, no solo entre desconocidos».

Y subrayó que «esto demuestra la necesidad, hoy más urgente que nunca, de reconsiderar el saludo con el que san Francisco de Asís se dirigía a todas y cada una de las personas, sin importar su origen geográfico, cultural, religioso o doctrinal: omnes fratres (hermanos y hermanas todos)».

«Era la forma inclusiva en que el santo situaba a todos los seres humanos en el mismo plano, precisamente porque reconocía su destino común de dignidad, diálogo, acogida y salvación», añadió el pontífice estadounidense.

León XIV concluyó explicando que «la fraternidad otorgada por Cristo, muerto y resucitado, nos libera de la lógica negativa del egoísmo, la división y la arrogancia, y nos restituye a nuestra vocación original, en nombre de un amor y una esperanza que se renuevan cada día».EFE

