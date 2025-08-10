El papa pide la liberación de rehenes en Haití y la ayuda de la comunidad internacional

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad del Vaticano, 10 ago (EFE).- El papa León XIV mostró su preocupación por la situación en Haití y pidió la liberación inmediata de los rehenes y ayuda concreta de la comunidad internacional para que los haitianos puedan vivir en paz, en un llamamiento al final del rezo dominical del ángelus en la Plaza de San Pedro.

«La situación del pueblo haitiano es cada vez más desesperada. Hay noticias de asesinatos, violencia de todo tipo, trata de personas, homicidios de todo tipo y secuestros», señaló el pontífice estadounidense asomado a la ventana del palacio pontificio ante cientos de personas congregadas en la plaza.

León XIV realizó entonces un fuerte llamamiento «a todos los responsables para que liberen inmediatamente a los rehenes» y también solicitó «el apoyo concreto de la comunidad internacional para crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los italianos vivir en paz»:

Hace unos días, la archidiócesis de Puerto Príncipe condenó «con vehemencia» el secuestro de ocho personas, entre ellas un niño y una misionera irlandesa, ocurrido el domingo pasado en el orfanato Sainte-Helene de Kenscoff, en la parte alta de Puerto Príncipe, calificándolo de «nuevo acto de barbarie» e «ignominioso».

Se trata de «una señal más, entre tantas otras, del colapso moral, del fracaso del Estado y de una sociedad que está perdiendo el sentido de la vida y la dignidad humana», señaló la archidiócesis en un comunicado, en el que afirma haber recibido la noticia con «profunda tristeza» y «gran indignación». EFE

