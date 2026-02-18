El papa pide más políticas públicas para combatir «la falta de vivienda digna» en Brasil

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 18 feb (EFE).- El papa León XIV señaló este miércoles «la falta de vivienda digna» en Brasil y pidió a las autoridades promover políticas públicas que ofrezcan «mejoras significativas» para la población más necesitada.

En un mensaje con ocasión de la Campaña de la Fraternidad 2026 promovida por la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), que este año lleva el lema ‘Fraternidad y Casa’, el pontífice señaló que la propuesta de esta edición es «volver la mirada» hacia aquellos que sufren por «la falta de una vivienda digna».

«Deseo, queridos hermanos y hermanas, que las iniciativas nacidas a partir de la Campaña de la Fraternidad puedan inspirar a las autoridades gubernamentales a promover políticas públicas, a fin de que, trabajando todos en conjunto, sea posible ofrecer a la población más necesitada mejoras significativas en las condiciones de vivienda», afirmó León XIV.

El papa recordó que este problema ya fue calificado por Juan Pablo II como «grave» y «signo y síntesis de una serie de insuficiencias económicas, sociales, culturales o simplemente humanas».

León XIV expresó su deseo de que la reflexión sobre «la dura realidad de la falta de vivienda digna» lleve no solo a acciones aisladas, sino que genere en todos «la conciencia de compartir» y se convierta en «una actitud constante».

«Es mi deseo que la reflexión sobre la dura realidad de la falta de vivienda digna (…) lleve no solamente a acciones aisladas –sin duda, necesarias– que acudan de modo emergencial en su auxilio, sino que genere en todos la conciencia de que el compartir (…) debe ser una actitud constante», afirmó el pontífice.

En concreto, explicó que las acciones no pueden restringirse «a un periodo del año, a una campaña o a algunas acciones puntuales», sino que debe ser una práctica permanente.

El pontífice vinculó esta acción pastoral con su exhortación apostólica ‘Dilexi te’, recordando que la Iglesia en Brasil dirige desde hace más de seis décadas su labor caritativa a los pobres como «verdaderos destinatarios» de su amor preferencial. EFE

csv/sam/rod