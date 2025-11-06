El papa pide promover el diálogo ante el clamor de guerra que resuena en Europa

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 6 nov (EFE).- El papa León XIV instó este jueves a favorecer el diálogo «en medio del clamor de la violencia y la guerra, cuyos ecos resuenan por todo el continente (europeo)», al recibir a una representación de obispos de Europa.

León XIV recibió este jueves a miembros del Comité Conjunto del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) y de la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC) y observó que «si bien existen señales positivas y alentadoras de crecimiento en algunas partes de Europa, muchas comunidades cristianas se sienten cada vez más en minoría».

Por otra parte, a los obispos europeos recordó que «la situación actual incluye nuevas generaciones y personas recién llegadas con historias y expresiones culturales muy diversas» .

Y por lo tanto, afirmó que «hay muchas voces nuevas que escuchar y relatos que acoger mediante el encuentro cotidiano y relaciones más estrechas»

Y, sin olvidar, agregó «la urgencia de promover el diálogo, la concordia y la fraternidad en medio del clamor de la violencia y la guerra, cuyos ecos resuenan por todo el continente».

Durante la audiencia general de este miércoles, el pontífice estadounidense había invitado a los fieles a unirse a rezar «por todos aquellos que sufren los conflictos armados en diferentes partes del mundo». EFE

ccg/sam/alf