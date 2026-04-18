El papa pide que las instituciones sean instrumentos para el bien común en misa en Camerún

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Yaundé, 18 abr (EFE).- León XIV pidió este sábado que los valores del Evangelio entren «en el corazón de las instituciones y estructuras, convirtiéndolas en instrumentos para el bien común y no en lugares de conflicto, de interés o en escenario de luchas estériles», en la homilía de la misa con la que se despidió de Camerún antes de partir hacia Angola.

El papa fue recibido por enorme entusiasmo por las decenas de miles de personas que se congregaron en la misa en el aeropuerto de Yaundé para esa celebración, último acto de la visita a Camerún, donde en estos tres días la población se volcó a las calles para saludar el paso del pontífice estadounidense.

En este país, donde el 28 por ciento de la población es católica, el papa ha celebrado tres misas, en ciudades distintas, viajando en avión a Duala y Bamenda.

«La fe no separa la vida espiritual de la social; al contrario, da al cristiano la fuerza para interactuar con el mundo, a fin de responder a las necesidades de los demás, especialmente de los más débiles», aseguró el papa en la misa.

En una homilía dirigida a las instituciones y gobernantes aseguró que «a veces, la vida de una familia y de una sociedad también exige esto: el valor de cambiar hábitos y estructuras, de modo que la dignidad de la persona siga siendo fundamental y se superen las desigualdades y la marginación».

Y afirmó que «nunca hay que dejar a nadie solo frente a las adversidades de la vida; para ello cada comunidad tiene el deber de crear y sostener estructuras de solidaridad y ayuda mutua».

Durante su visita a Camerún, el papa pidió a los jóvenes y también en su discurso a las autoridades ante el presidente Paul Biya, que lleva en el poder 48 años, que se rompa con la espiral de corrupción.

Tras la misa, el papa se trasladará a Angola para continuar con su periplo africano y su primer acto será su discurso ante las autoridades del país. EFE

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