El papa pide que los Juegos de Milán sirvan para «construir puentes» entre culturas

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 29 ene (EFE).- El papa León XIV llamó este jueves a que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina contribuyan a «construir puentes entre culturas y pueblos», así como a promover «la acogida, la solidaridad y la paz».

En un telegrama firmado por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y dirigido al arzobispo de Milán, Mario Delpini, el pontífice expresó su deseo de que este evento suscite «sentimientos de amistad y fraternidad» y fortalezca el valor del deporte «al servicio del desarrollo integral de la persona humana».

«El Santo Padre asegura su oración para que estos días de sana competencia contribuyan a construir puentes entre culturas y pueblos, promoviendo la acogida, la solidaridad y la paz», destacó la misiva enviada en nombre del pontífice.

En el mensaje, el papa dirigió un cordial saludo todos los que participan en la celebración de bienvenida en la iglesia de San Babila de la Cruz Olímpica de los deportistas en la apertura de los Juegos y les envió su bendición apostólica como «signo de constante asistencia divina».

Italia acoge desde el 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milano y Cortina (norte) con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo. EFE

