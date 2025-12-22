El papa pide una Curia más misionera y que no sea víctima de las ideologías

3 minutos

Ciudad del Vaticano, 22 dic (EFE).- El papa León XVI pidió este lunes que la Curia romana, el gobierno vaticano, sea más misionera y que no caiga en la rigidez y las ideologías, durante el tradicional discurso con ocasión de la felicitación de las fiestas navideñas.

Al inicio de su discurso, el papa estadounidense quiso recordar al papa Francisco, que durante su pontificado animó a la Iglesia «a volver a colocar en el centro la misericordia de Dios, a dar un mayor impulso a la evangelización, a ser una Iglesia alegre y gozosa, acogedora con todos, atenta a los más pobres·.

Por ello, el pontífice afirmó que se necesita «una Curia Romana cada vez más misionera, donde las instituciones, las oficinas y las tareas estén pensadas atendiendo a los grandes desafíos eclesiales, pastorales y sociales de hoy, y no sólo para garantizar la administración ordinaria».

Asimismo, también les indicó que deben huir «de la lógica del egoísmo y el individualismo» y seguir «el amor mutuo y la solidaridad recíproca».

Advirtió a los miembros de la Curia que, «a veces, detrás de una aparente tranquilidad, se agitan los fantasmas de la división. Y estos nos hacen caer en la tentación de oscilar entre dos extremos opuestos: uniformar todo sin valorar las diferencias o, por el contrario, exasperar las diversidades y los puntos de vista en vez de buscar la comunión».

Y añadió que «en las relaciones interpersonales, en las dinámicas internas de las oficinas y los roles, o tratando los temas que se refieren a la fe, la liturgia, la moral y otros, se corre el riesgo de ser víctimas de la rigidez y de la ideología, con las contraposiciones que ello implica».

Y recordó entonces que en la Iglesia «aun siendo muchos y diferentes, somos uno: ‘In Illo uno unum'».

«Estamos llamados también, y sobre todo aquí en la Curia, a ser constructores de la comunión de Cristo, que pide configurarse como Iglesia sinodal, donde todos colaboran y cooperan en la misma misión, cada uno según el propio carisma y el rol recibido», los invitó a hacer además en su ambiente laboral. .

«En un mundo herido por discordias, violencia y conflictos, en el que vemos también un aumento de la agresividad y la rabia, frecuentemente instrumentalizadas por el mundo digital y la política», el papa pidió a la Curia ser un ejemplo.

«El trabajo de la Curia y el de la Iglesia en general debe pensarse también en este amplio horizonte: no somos pequeños jardineros dedicados a cuidar el propio huerto, sino que somos discípulos y testigos del Reino de Dios, llamados a ser en Cristo fermento de fraternidad universal, entre pueblos distintos, religiones diferentes, entre mujeres y hombres de toda lengua y cultura», aseveró.

Como regalo de Navidad, el papa donó a los miembros del gobierno vaticano el libro «La Práctica de la Presencia de Dios», un libro del hermano carmelita Lorenzo, que el pontífice confesó que si se quiere entender su figura hay que leerlo. EFE

ccg/ah

(foto)