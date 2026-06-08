El papa promete cambios en la Iglesia en reunión con víctimas de abusos sexuales en Madrid

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El papa León XIV prometió cambios en la Iglesia católica para hacer de ella un «lugar seguro», ante víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos con las que se reunió por casi una hora este lunes en Madrid.

Muy esperado, el encuentro con seis víctimas tuvo lugar por la tarde en la Nunciatura Apostólica en la capital, en el tercer día de la visita del pontífice a España.

Durante la cita a puerta cerrada, las víctimas plantearon «algunas propuestas para hacer más eficaz la respuesta de la Iglesia ante casos tan dramáticos», señaló el Vaticano en un comunicado.

En respuesta el papa les ofreció «su compromiso de que las propuestas recibidas sean un fundamento para nuevos esfuerzos» para que la Iglesia sea «un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación», según el texto.

Horas antes, hablando ante los obispos españoles, León XIV afirmó que los abusos sexuales constituyen «una plaga» y llamó a la Iglesia a responder con «la escucha, la verdad, la justicia, la reparación».

El papa insistió en reclamar «un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado» y que «cada persona herida» pueda encontrar «escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación».

El encuentro con víctimas estuvo envuelto en polémica, ya que varias asociaciones de afectados que llevan años denunciando la opacidad de la Iglesia en este tema lamentaron no haber sido invitadas y se congregaron ante la sede de la Nunciatura para expresar su malestar.

«Creo que el papa tiene que ser consciente que pierde una oportunidad de oro para comprometerse con las victimas en España y se va con una visión muy sesgada», dijo a la AFP este lunes Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada.

– Defensa de los emigrantes –

El sábado, el papa de 70 años dijo que «los abusos son una llaga todavía abierta» para la Iglesia.

El Defensor del Pueblo (ombudsman) español estimó en un informe publicado en 2023 que, desde 1940, más de 200.000 menores podrían haber sufrido agresiones por parte de religiosos católicos.

El Gobierno de izquierda español y la Iglesia firmaron en marzo un acuerdo para indemnizar a las víctimas de delitos sexuales, tras años de reticencias y opacidad por parte de la jerarquía eclesiástica.

El otro momento destacado de la jornada fue el discurso que el papa ofreció en la mañana ante el Congreso español, donde pidió respuestas internacionales al «trágico drama migratorio», tema central de su visita a España, y respetar la vida «desde su concepción».

«Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud. Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración», dijo.

El discurso del papa fue largamente aplaudido por los parlamentarios y despedido al grito de «¡Viva el papa!».

– Respeto a la vida «desde su concepción» –

En él, sostuvo que «toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural», en un discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados.

El sumo pontífice hizo este ruego cuando el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, con el que mantuvo un encuentro privado este lunes, quiere inscribir el derecho al aborto -legal desde 2010- en la Constitución, tras haber aprobado una ley de eutanasia en 2021.

Después de celebrar una misa con 1,5 millones de asistentes el domingo en pleno corazón de Madrid, el papa encabezará la tarde del lunes otro acto ante 80.000 miembros de las diferentes diócesis de la región capital en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

El martes viajará a Barcelona para bendecir al día siguiente la nueva torre de la basílica de la Sagrada Familia, ahora la iglesia más alta del mundo.

En las islas Canarias, el jueves y viernes, León XIV rendirá homenaje a los miles de emigrantes que han muerto intentando alcanzar Europa.

Contrariamente a otros países vecinos, el Gobierno de Sánchez muestra una actitud abierta e impulsó recientemente un plan para regularizar hasta medio millón de inmigrantes, una medida criticada por la derecha y la extrema derecha.

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