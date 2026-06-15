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El papa reafirma que la Iglesia rechaza el antisemitismo al recibir a organización judía

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Roma, 15 jun (EFE).- El papa León XIV recordó este lunes que la Iglesia rechaza el antisemitismo y «toda forma de discriminación o acoso por motivos de raza, color, condición de vida o religión», al recibir en el Vaticano a una delegación de la organización benéfica estadounidense judía United Jewish Appeal-Federation of New York.

El papa explicó que la organización «es un instrumento de la filantropía judía global, que proporciona ayuda humanitaria esencial y servicios sociales a poblaciones vulnerables —como quienes viven en la pobreza, los refugiados, los ancianos y las personas con discapacidad— en Nueva York, el Estado de Israel y más de setenta países» y valoró que «estos esfuerzos reflejan un claro reconocimiento de la dignidad humana y la fraternidad».

En su discurso recordó que en la declaración del Concilio Vaticano II «Nostra Aetate», de la que se cumplen 60 años, ya la Iglesia «adoptó una postura firme contra el antisemitismo y declaró que la Iglesia rechaza toda forma de discriminación o acoso por motivos de raza, color, condición de vida o religión».

Y agregó que en este texto, «en un mundo aún herido por la división y el conflicto, nos llamó a superar los malentendidos del pasado y a colaborar por el bien común».

Felicitó también a esta organización por ayudar «a los pobres y necesitados» que enfrentan «el odio y la intolerancia» y trabajar para construir un mundo mejor para todos.

Y concluyó pidiendo que fortalezcan el diálogo y se «profundice la comprensión mutua y contribuya a la paz tan necesaria en nuestro mundo». EFE

ccg/sam/ah

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