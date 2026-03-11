El papa recibe al arzobispo de Teherán, evacuado por la guerra

Ciudad del Vaticano, 11 mar (EFE).- El papa León XIV ha recibido este miércoles en audiencia privada al arzobispo de Teherán e Isfahán y cardenal belga Dominique Mathieu, recientemente evacuado por la guerra en el país tras el ataque israelí-estadounidense.

El encuentro, confirmado por la Santa Sede en su boletín diario, ha tenido lugar en el estudio anexo del Aula Pablo VI del Vaticano.

El cardenal franciscano había llegado a Roma el pasado domingo evacuado de Irán junto a la delegación de la embajada italiana en ese país, que ha sido cerrada temporalmente y trasladada a Bakú.

Lo hizo «no sin pesar ni dolor», según declaró en un mensaje al portal de información de la Conferencia Episcopal de Bélgica.

«Llegué ayer a Roma, no sin pesar y tristeza por nuestros hermanos y hermanas en Irán, en el marco de la evacuación completa de la Embajada de Italia, sede de la Archidiócesis. Mientras espero regresar, recen por la conversión de los corazones hacia la paz interior», escribió el prelado, responsable de Teherán desde 2021.

El pontífice estadounidense sigue con preocupación el desarrollo de la guerra en la República Islámica, que ha desestabilizado toda la región de Oriente Medio, y ha pedido contención a las potencias implicadas antes de que es desastre sea «irreparable».

Este lunes León XIV también ha expresado su «profundo dolor» por las víctimas de los bombardeos, entre ellas el cura de la localidad libanesa de Qlayaa y capellán regional de Caritas, Pierre El-Rahi, muerto mientras intentaba socorrer a los afectados de un ataque.

Durante la audiencia general de los miércoles con los fieles, el papa ha pedido rezar por la paz en Irán y todo Oriente Medio y ha recordado a los «muchos niños inocentes» damnificados por la guerra. EFE

