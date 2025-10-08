El papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

Ciudad del Vaticano, 8 oct (EFE)-. El papa León XIV recibió este miércoles en el Vaticano a miembros de la organización Hope Border, que trabaja por la justicia y los derechos humanos en la frontera entre Estados Unidos y México, y les aseguró que «la Iglesia no puede permanecer en silencio ante la injusticia», según los asistentes.

«Hoy, junto con el obispo (de El Paso) Mark Seitz y miembros de la comunidad de inmigrantes, Hope Border se ha reunido con el papa León y le ha entregado mensajes y un vídeo de quienes temen las deportaciones masivas de Trump», informó en X Dylan Corbett, director ejecutivo de la organización.

En la cuenta en X se asegura que el papa estadounidense y peruano comentó durante la reunión: «La Iglesia no puede permanecer en silencio ante la injusticia. Vosotros estáis conmigo. Y yo estoy con vosotros».

Hace unos días, León XIV fue preguntado por los planes del cardenal de Chicago, Blase Cupich, de otorgar un premio a la trayectoria al senador de Illinois, Dick Durbin, por su labor en favor de los inmigrantes, lo que provoco algunas críticas por parte de los obispos conservadores ya que el senador demócrata defiende el derecho al aborto.

León XIV pidió respeto a todas las partes y luego añadió: «Quien dice estoy en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte no es realmente pro-vida. Quien dice ‘Estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos’, no sé si es pro-vida». EFE

