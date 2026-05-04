El papa recibirá a Marco Rubio el jueves en el Vaticano

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León XIV recibirá al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el jueves en el Vaticano, anunció el lunes la Santa Sede, menos de un mes después de las duras críticas del presidente Donald Trump contra el papa.

La audiencia privada está prevista a las 11H30 (09H30 GMT) y durará unos 30 minutos.

Rubio, que es católico, se reunirá también con el secretario de Estado y número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, indicó a la AFP una fuente del Gobierno italiano.

El jefe de la diplomacia estadounidense también se reunirá con los ministros italianos de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, y de Defensa, Guido Crosetto, en un contexto de fuertes tensiones entre Estados Unidos y varios países europeos debido por la guerra en Oriente Próximo.

Preguntada el lunes en una cumbre en Armenia sobre si vería también a Rubio en Roma, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió: «Creo que sí».

Según los medios italianos, la audiencia en el Vaticano tiene como objetivo intentar reanudar las relaciones bilaterales tras la polémica surgida en abril por las virulentas críticas de Trump contra el papa estadounidense.

Trump había respondido a un discurso antibélico del pontífice calificándolo de «débil» y de «nulo» en política exterior.

Además, dijo que no era «un gran fan» de León XIV y que no quería «un papa que piense que es aceptable que Irán posea el arma nuclear».

Estas críticas provocaron reacciones de indignación de varios jefes de Estado.

El sumo pontífice reaccionó afirmando tener el «deber moral de expresarse» contra la guerra y dijo no tener «miedo» de la administración Trump.

En los últimos meses, el primer papa estadounidense de la historia, que también tiene nacionalidad peruana, ha arremetido contra la política de inmigración restrictiva del gobierno estadounidense y calificó de «inaceptable» la amenaza de Trump de destruir Irán.

León XIV, de 70 años, ya había recibido a Marco Rubio en el Vaticano en mayo de 2025 junto al vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, pocos días después de su elección como líder de los 1.400 millones de católicos del mundo.

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