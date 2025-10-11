El papa recibirá este lunes en audiencia al presidente chileno Boric

2 minutos

Roma, 11 oct (EFE).- El papa León XIV recibirá en audiencia este lunes al presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó este sábado la oficina de prensa del Vaticano.

La reunión se celebrará en el palacio apostólico a las 10.30 horas (8.30 GMT) y posteriormente también mantendrá un encuentro en la secretaria de Estado Vaticano.

Será la primera visita a la Santa Sede de Boric, quien también mantendrá una reunión bilateral con el presidente de la República, Sergio Matarella, encuentros con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y asistirá a la conmemoración de los 50 años del atentado contra el dirigente democristiano Bernardo Leighton por órden del exdictador Augusto Pinochet (1915-2006).

El mandatario adelantó que el papa León XIV «es una voz importante en estos tiempos» y subrayó que «en un contexto «donde algunos promueven el individualismo radical», e indicó que «más allá de las diferencias con la Iglesia Católica, la voz del papa ha sido una voz importante».

«Su mensaje de paz, de defensa del multilateralismo, de respeto a la diversidad, de preocupación por los más pobres, y de promoción de la justicia social, creo que es relevante también para Chile», señaló Boric.

En sus visitas de trabajo tanto en la Santa Sede como en Roma, fechadas entre el 13 y 15 de octubre, Boric estará acompañado de una delegación de alto nivel compuesta por Alberto van Klaveren, la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, y un grupo transversal de senadores.

Durante su visita a la Ciudad del Vaticano, Boric abordará con el sumo pontífice materias vinculadas a derechos humanos, memoria histórica y desafíos globales actuales, como la situación humanitaria en Gaza, la crisis climática, la urgente necesidad de trabajar para superar la pobreza y los desafíos e impactos de la inteligencia artificial en el mundo contemporáneo. EFE

ccg/jgb