El papa recuerda su viaje a África para llevar un mensaje de paz en este momento de guerra

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Ciudad del Vaticano, 29 abr (EFE).- El papa recordó este miércoles durante la audiencia general su reciente viaje a África para llevar «un mensaje de paz en un momento histórico marcado por guerras y graves y frecuentes violaciones del derecho internacional».

«Doy gracias al Señor, que me ha permitido realizarlo como Pastor para visitar y animar al pueblo de Dios; y vivirlo como mensaje de paz en un momento histórico marcado por guerras y graves y frecuentes violaciones del derecho internacional», afirmó en la plaza de San Pedro.

Repasando su visita explicó que en Argelia, además de recorrer los lugares vinculados a San Agustín, fue posible «atravesar y consolidar puentes muy importantes para el mundo y la Iglesia de hoy».

«En Argelia he recibido una acogida no solamente respetuosa, sino también cordial, y hemos podido comprobar de primera mano y mostrar al mundo que es posible vivir juntos como hermanos y hermanas, incluso de religiones distintas, cuando nos reconocemos hijos del mismo Padre misericordioso» ,añadió.

Mientras que su visita a Camerún le permitió «reforzar el llamamiento a comprometernos juntos con la reconciliación y la paz, porque también este país, desgraciadamente, está marcado por tensiones y violencia», así como también llamó a superar «la corrupción endémica; promover el desarrollo integral y sostenible, oponiendo a las varias formas de neocolonialismo».

Por otra parte, de Angola destacó que «Dios ha guiado y purificado la Iglesia convirtiéndola cada vez más al servicio del Evangelio, de la promoción humana, de la reconciliación y de la paz»

«Esta esperanza exige un compromiso concreto, y la Iglesia tiene la responsabilidad, con el testimonio y el anuncio valiente de la Palabra de Dios, de reconocer los derechos de todos y de promover su respeto efectivo», añadió.

Mientras que de Guinea Ecuatorial, León XIV confesó que no pudo olvidar su visita a la cárcel de Bata donde «los reclusos cantaron a pleno pulmón un canto de agradecimiento a Dios y al Papa, pidiéndole que rece ‘por sus pecados y su libertad’. Nunca había visto nada semejante».

Concluyó esperando que su visita sea, «para las poblaciones africanas, una ocasión para hacer oír sus voces». EFE

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