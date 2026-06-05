El papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales durante su viaje a España

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Ciudad del Vaticano, 5 ene (EFE).- El papa León XIV ser reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante su viaje a España, desde mañana hasta el 12 de junio, sin especificar qué día será, según informó la oficina de prensa del Vaticano.

Se explicó que la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y que más información podrá llegar «tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respecto de su voluntad y privacidad».

Algunas asociaciones de víctimas de abusos por parte del clero habían denunciando en las últimas horas que el papa estaba a punto de llegar al país, para visitar Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife, sin haber tenido respuesta a sus peticiones de reunirse con él.

No se han dado a conocer quiénes participarán para respetar su privacidad, ni en qué lugar, pero entre las personas que podría escuchar el pontífice estadounidense estarían las que acuden a la asociación Repara, un proyecto de la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.

En un encuentro de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se consideró que «sería bueno» mantener esa reunión, según dijo en abril su secretario general y portavoz, César García Magán, quien incidió en que la agenda del viaje «la hace el papa».

El papa León XIV llegará a España en un momento clave para la gestión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica, con un sistema mixto acordado entre el Gobierno, la propia Iglesia y el Defensor del Pueblo, que incluye reparaciones simbólicas y compensaciones económicas para los casos que hayan prescrito judicialmente.

Hace cuatro años que las víctimas se reunieron con el entonces presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omella. Desde entonces no ha vuelto a producirse un encuentro con la cúpula eclesiástica, más allá de que Luis Argüello saludase a un grupo de víctimas concentradas a las puertas de la CEE cuando fue elegido presidente, en marzo de 2024.

León XIV ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de una política de «tolerancia cero» ante cualquier forma de abuso en la Iglesia y ha defendido que escuchar las experiencias de las víctimas y sobrevivientes es «esencial» para la prevención.

El papa ha mantenido varios encuentros con víctimas. El 20 de octubre de 2025 recibió a integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), que calificaron la reunión como «un paso histórico y esperanzador» y el 8 de noviembre de 2025 se reunió durante casi tres horas con quince víctimas belgas en un diálogo descrito como «profundo y doloroso».

Sin embargo, casos como el del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote, y cuya investigación se ha quedado paralizada en el Discaterio para la Doctrina de la Fe por un tecnicismo jurídico (la edad del menor) demuestran que es necesario revisar todo el sistema judicial de este tipo de casos, lo que León XIV aún no ha hecho. EFE

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