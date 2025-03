El papa sigue estable, sin fiebre y sin ventilación mecánica, tras 17 días hospitalizado

Ciudad del Vaticano, 2 mar (EFE).- El papa sigue «estable», no tiene fiebre y no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva en las últimas horas, aunque su cuadro clínico sigue siendo «complejo» y su pronóstico «reservado» tras 17 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma, informó este domingo la Santa Sede. EFE

