El papa sobre la guerra en Irán: «Hay que promover los valores pero sin matar a inocentes»

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A bordo del avión papal, 23 abr (EFE).- El papa León XIV destacó este jueves sobre la guerra en Irán que «hay que promover los valores en los que creemos, pero sin la muerte de tantos inocentes», al responder en la rueda de prensa de regreso de Guinea Ecuatorial tras su gira por África.

Sobre si es necesario un cambio de régimen en Irán, el pontífice estadounidense abogó por «promover un nuevo comportamiento basado en la cultura de la paz», porque se tiende a «resolver todo con la violencia y con la guerra, y lo que hemos visto es que tantos inocentes han muerto». EFE

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