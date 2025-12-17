El papa transmite a Herzog la «firme condena» de la Iglesia Católica al antisemitismo

Ciudad del Vaticano, 17 dic (EFE).- El papa León XIV transmitió este miércoles al presidente israelí, Isaac Herzog, la «firme condena» de la Iglesia Católica a todas las formas de antisemitismo, tras el atentado en Sídney.

León XIV recibió esta tarde una llamada telefónica de Herzog con motivo de las próximas fiestas navideñas y de la festividad judía de Janucá, informó la Santa Sede en un comunicado.

«Durante la conversación, a la luz del reciente atentado terrorista en Sídney, el Santo Padre reiteró la firme condena de la Iglesia Católica a todas las formas de antisemitismo, que, en todo el mundo, siguen sembrando el miedo en las comunidades judías y en la sociedad en su conjunto», se lee en la nota.

El papa ya había lamentado el pasado lunes el ataque, ocurrido en un parque cercano a una popular playa de Sídney durante un acto de la comunidad judía y que causó 16 muertos, calificándolo de «masacre terrorista».

En su conversación hoy con Herzog, el pontífice además renovó su llamamiento «a la perseverancia en los diversos procesos de paz en curso en la región» y subrayó la «urgencia de intensificar y mantener los esfuerzos en el ámbito de la ayuda humanitaria».

Herzog y León XIV se reunieron el pasado 4 de septiembre en el Vaticano, en un encuentro en el que el presidente israelí invitó al pontífice a visitar Israel.

En aquella ocasión abordaron también la «trágica situación en Gaza», la necesidad de «garantizar un futuro al pueblo palestino» y la urgencia de alcanzar «un cese al fuego permanente».

La invitación fue interpretada como un gesto de acercamiento tras las tensiones registradas durante los últimos años del pontificado de Francisco, especialmente por las declaraciones del entonces papa sobre la guerra en Gaza y su llamamiento a investigar si algunos hechos podrían constituir un genocidio. EFE

