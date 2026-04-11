El papa urge a la paz a los gobernantes: «¡Deténganse! ¡Siéntense en mesas de mediación!

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Ciudad del Vaticano, 11 abr (EFE).- El papa León XIV ha exhortado este sábado a los gobernantes del mundo a contener toda «exhibición de fuerza» y a «sentarse en mesas de diálogo y mediación», durante un acto por la paz en el Vaticano ante el aumento de los conflictos.

«Queridos hermanos y hermanas, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: ¡Deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte», urgió el pontífice en la basílica de San Pedro. EFE

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