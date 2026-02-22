El papa visitó la parroquia cerca de estación Termini de Roma: Aquí todos son bienvenidos

Roma, 22 feb (EFE).- El papa León XIV ofició misa este domingo en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la calle Marsala, junto a la estación ferroviaria de Termini, en Roma, donde acuden muchos migrantes y se asiste a personas sin hogar, y afirmó: «Aquí son todos bienvenidos».

«Gracias por la alegría y por la presencia de personas de tantas personas de países de todo el mundo que representan la fraternidad», dijo el papa. «Aquí son todos bienvenidos», añadió.

A su llegada a la parroquia también saludó a un grupo de personas sin hogar que duermen cerca de la estación.

«Al encontrarme hoy con ustedes veo una expresión especial de proximidad, de cercanía a los desafíos de este territorio», dijo el papa en su homilía.

Y agregó: «de hecho, es el hogar de muchos jóvenes universitarios, personas que viajan diariamente para trabajar, inmigrantes en busca de empleo y jóvenes refugiados que, gracias a la iniciativa de los Salesianos, han encontrado la oportunidad de conocer a compañeros italianos y llevar a cabo proyectos de integración en la sede cercana».

También habló de «nuestros hermanos y hermanas que se encuentran sin hogar y encuentran refugio en las instalaciones de Cáritas en Via Marsala. A solo unos metros, uno puede experimentar las contradicciones de nuestro tiempo: la actitud despreocupada de quienes se van y llegan con todas las comodidades, y quienes no tienen hogar».

Y subrayó cómo en este lugar se mezclan «las múltiples posibilidades para el bien y la violencia generalizada; el deseo de trabajar honestamente y el tráfico ilícito de drogas y la prostitución».

Por ello, instó a la parroquia «a abordar estas realidades, a ser fermento del Evangelio» y ser «una pequeña llama de luz y esperanza aquí».

Durante los próximos fines de semana, el papa y obispos de Roma visitará algunas parroquias de la capital. EFE

