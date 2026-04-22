El papa visitará una prisión en la última escala de su gira por África

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El papa León XIV visitará este miércoles una prisión de Guinea Ecuatorial conocida por sus condiciones miserables, en el penúltimo día de una maratónica gira por África en la que se ha pronunciado con firmeza sobre temas globales.

El líder de los católicos llegó el martes a este país de habla hispana rico en petróleo pero profundamente desigual, después de visitar Argelia, Camerún y Angola.

Tiene previsto reunirse con internos de la prisión de Bata, criticada por expertos en derechos humanos por la extrema sobrepoblación, deficiente higiene y maltrato de presos.

También conversará con familiares y jóvenes en el estadio de Bata y rendirá tributo a las víctimas de un accidente mortal que sacudió esa ciudad costera en 2021, cuando un incendio desató una serie de explosiones en un depósito de municiones que dejó más de 100 muertos y más de 600 heridos.

Además de Bata, la ciudad más grande y capital económica del país, León XIV visitará Mongomo, cerca de la frontera con Gabón, donde oficiará una misa y visitará una escuela.

El papa urgió el martes en español a Guinea Ecuatorial a ponerse «al servicio de la ley y la justicia», una declaración contundente en un país autoritario frecuentemente acusado de abusos de derechos humanos.

Sin embargo, su tono fue más mesurado que en sus escalas previas, cuando fustigó a los «tiranos» que saquean el mundo, condenó la «explotación» por parte de los ricos y poderosos y se enfrentó a Donald Trump, luego de que el presidente estadounidense criticó el llamado del pontífice a terminar la guerra en Oriente Medio.

– 18.000 kilómetros –

León XIV, de 70 años, ha buscado un delicado equilibrio en Guinea Ecuatorial, apoyando a los fieles sin respaldar el gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde 1979 y el gobernante más longevo del mundo fuera de las monarquías.

Un 80% de los dos millones de habitantes de esta antigua colonia española son católicos.

La producción de hidrocarburos representa el 46% de la economía ecuatoguineana y más de 90% de sus exportaciones, según datos del Banco Africano de Desarrollo.

Pero, según Human Rights Watch, «los grandes ingresos petroleros financian estilos de vida fastuosos de la pequeña élite cercana al presidente, mientras gran parte de la población vive en la pobreza».

El papa fue recibido el martes por el presidente y se pronunció contra la brecha «dramáticamente» creciente en el país durante un evento al que asistió el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como Teodorín e hijo del gobernante.

Teodorín, condenado en Francia en 2019 por lavado de dinero y malversación de fondos públicos, es conocido por su estilo de vida lujosa, que exhibe en redes sociales, en un país donde la mayoría es pobre.

El papa concluirá el jueves su gira africana de 11 días y 18.000 kilómetros con una misa al aire libre en la capital ecuatoguineana Malabo, antes de volver a Roma.

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