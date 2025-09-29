El papa y el príncipe de Bahréin subrayan la necesidad de poner fin a guerra en O. Medio
Ciudad del Vaticano, 29 sep (EFE).- El papa y el príncipe heredero de Bahréin, Salman bin Hamad Al Khalifa, se reunieron este lunes en una audiencia en la que se destacó la «urgente necesidad de poner fin a la guerra en Oriente Medio».
El también primer ministro bahreiní fue recibido primero por el papa León XIV en el Palacio Apostólico y, posteriormente, mantuvo un encuentro con el Secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.
«Se trataron algunos temas de interés común como la urgente necesidad de poner fin a la guerra en Oriente Medio y el compromiso con la paz entre las naciones», informó la Oficina de Prensa del Vaticano.
Durante la reunión con Parolin se abordó también la política de Bahréin para promover el diálogo interreligioso y la convivencia pacífica entre las distintas religiones del país.
El encuentro entre los dos líderes se produce en el contexto de los crecientes esfuerzos de la comunidad internacional por poner fin a la guerra en Gaza.EFE
