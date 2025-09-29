The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El papa y el príncipe de Bahréin subrayan la necesidad de poner fin a guerra en O. Medio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad del Vaticano, 29 sep (EFE).- El papa y el príncipe heredero de Bahréin, Salman bin Hamad Al Khalifa, se reunieron este lunes en una audiencia en la que se destacó la «urgente necesidad de poner fin a la guerra en Oriente Medio».

El también primer ministro bahreiní fue recibido primero por el papa León XIV en el Palacio Apostólico y, posteriormente, mantuvo un encuentro con el Secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

«Se trataron algunos temas de interés común como la urgente necesidad de poner fin a la guerra en Oriente Medio y el compromiso con la paz entre las naciones», informó la Oficina de Prensa del Vaticano.

Durante la reunión con Parolin se abordó también la política de Bahréin para promover el diálogo interreligioso y la convivencia pacífica entre las distintas religiones del país.

El encuentro entre los dos líderes se produce en el contexto de los crecientes esfuerzos de la comunidad internacional por poner fin a la guerra en Gaza.EFE

csv/jgb

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR