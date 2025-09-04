The Swiss voice in the world since 1935

El papa y el presidente de Israel abordan en el Vaticano la «trágica situación en Gaza»

Ciudad del Vaticano, 4 sep (EFE).- El papa León XIV recibió este jueves en el Vaticano al presidente de Israel, Isaac Herzog, con el que abordó la «trágica situación en Gaza» y al que mostró su esperanza en que se alcance «con urgencia un cese el fuego permanente».

En la reunión se abogó por «una pronta reanudación de las negociaciones» para obtener «la liberación de todos los rehenes» y «alcanzar con urgencia un cese al fuego permanente», informó la Santa Sede.

También por «facilitar la entrada segura de la ayuda humanitaria en las zonas más afectadas» y la manera de asegurar «un futuro al pueblo palestino», agregó. EFE

