El paraguayo Adrián Alcaraz, nuevo refuerzo del Pachuca del fútbol mexicano

Compartir

2 minutos

Pachuca (México), 16 jul.- El delantero paraguayo Adrián Alcaraz, fue anunciado este jueves como nuevo refuerzo del Pachuca del fútbol mexicano para el torneo de Apertura 2026.

“Adrián es un delantero fuerte, sólido, con muy buena presencia de área. Es un delantero distinto a los que tenemos en el equipo que incluso nos permitirá plantearnos jugar con dos nueves. Aquí siempre se ha hecho un gran trabajo para traer talento extranjero y Adrián es una muestra de ello”, afirmó Benjamín Mora, entrenador del equipo en conferencia de prensa.

Alcaraz es un artillero que tiene 26 años y mide 1.86 metros, proviene del Olimpia de su país, con el que fue campeón.

“Ésta es una gran oportunidad para mi carrera, estoy muy contento de que se concretara y ya estoy ansioso de estar con el Pachuca, un equipo del fútbol mexicano que siempre me ha gustado, es algo que voy a aprovechar”, dijo el artillero antes de partir a tierras mexicanas.

El jugador surgido de las fuerzas básicas del Libertad explicó que los contactos para dejar al Olimpia empezaron desde antes de la Copa del Mundo.

“Antes del Mundial ya veníamos hablando, aunque también había interés de Lanús, pero afortunadamente pudimos concretar con Pachuca y ahora toca ir allá”, señaló Alcaraz.

La llegada de Adrián redondea una delantera del Pachuca en la que destacan el venezolano Salomón Rondón y el neerlandés Oussama Idrissi explicó Benjamín Mora.

“Cuando llegamos analizamos el plantel y vimos que tenemos variantes en las distintas posiciones, en el ataque tenemos a Idrissi y a Salomón como referentes, ahora a Adrián, y a otros elementos más jóvenes con mucho talento para apoyar este proyecto”, subrayó el estratega.

El timonel que llegó al equipo luego de la salida del argentino Esteban Solari, prometió que su estilo de juego tendrá contenta a la afición.

“Van a ver un equipo agresivo, tirado al frente, pero que se sabe defender, les aseguro a los aficionados que se van a divertir. Tenemos un gran desafío en Pachuca, un equipo que te exige ganar. Veo a mi equipo muy bien y estoy muy motivado por ese sueño de poder pelear por títulos porque aquí tenemos con qué hacerlo”, concluyó el timonel.

El Pachuca debutará en la primera jornada del Apertura 2026 con visita a los Pumas UNAM el próximo sábado.EFE

as/gb/jl