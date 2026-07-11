El paraguayo Sergio Díaz llega a Barcelona con la promesa de dar su mejor versión

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Guayaquil (Ecuador), 10 jul (EFE).- El delantero paraguayo Sergio Díaz llegó este viernes a Ecuador para reforzar al Barcelona que dirige el entrenador venezolano César Farías tras su reciente paso por el Sportivo Luqueño.

«El profesor César Farías me dijo que quería contar conmigo. Vengo con mucha ilusión de poder dar mi mejor versión al club, que es muy importante en Ecuador y a nivel internacional, pues siempre está jugando Copa Libertadores y peleando cosas importantes», declaró Díaz a su arribo a la ciudad de Guayaquil.

El delantero anunció que llegaba a Ecuador con la intención de entrenarse «con todo» para ponerse a punto.

También resaltó que se caracteriza por jugar en todo el frente de ataque y aseguró que iba a ser «un honor» vestir la camiseta de Barcelona.

El delantero, de 28 años, debutó profesionalmente en 2014 con Cerro Porteño. Jugó en Cerro Porteño, el Panetolikos griego y Sportivo Luqueño.

Barcelona ocupa el segundo puesto de la Liga Pro ecuatoriana con 29 puntos, lejos de líder Independiente del Valle, que suma 40 unidades.

Además de Díaz, Barcelona también ha contratado al delantero panameño Tomás Rodríguez. EFE

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