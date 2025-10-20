El parlamento alerta del «tsunami de israelíes» que emigraron en los últimos años

2 minutos

Jerusalén, 20 oct (EFE).- El Comité de Inmigración, Absorción y Diáspora de la Knéset (Parlamento israelí) se reunió este lunes para discutir el aumento significativo de israelíes que decidieron abandonar el país en los últimos años, calificando la tendencia como un «tsunami» alarmante, según compartió en un comunicado oficial.

«Esto no es una ola de emigración, sino un tsunami de israelíes que deciden abandonar el país», declaró el diputado Gilad Kariv, del partido Demócrata y líder de la comisión.

«El Estado ignora el problema a pesar de las numerosas señales de alarma que se están levantando», agregó.

Se observó un aumento drástico en el número de israelíes que emigraron durante los últimos cuatro años, según un informe del Centro de Investigación e Información de la Knéset, preparado en ocasión del debate.

La Oficina Central de Estadísticas de Israel detalla que solo en 2023 emigraron 59.365 ciudadanos, un aumento del 43,4% con respecto al año anterior, mientras que en 2024 la cifra de israelíes que abandonaron el país a largo plazo alcanzó los 82.774. En total, se calcula que cerca de un millón vive en países extranjeros.

«Decenas de miles de israelíes abandonaron el país antes del inicio de la guerra, y el fenómeno se intensificó después de octubre de 2023. Quienes deciden emigrar tienen un enorme impacto en la economía israelí, y su emigración causa miles de millones de shéqueles en daños», advirtió el parlamentario Vladimir Belyak.

El saldo migratorio de israelíes, que se calcula restando el número de emigrantes del número de israelíes que regresan tras una larga estancia en el extranjero, ha disminuido desde principios de 2022 en aproximadamente 125.200 personas.

El comité resaltó la importancia de idear estrategias para animar a los israelíes residentes en el extranjero, especialmente profesionales en el ámbito de la medicina y académicos, a retornar al país. Para ello, propuso aligerar la carga burocrática que supone a los ciudadanos el regreso a Israel.

Este julio ya se discutió la ola de emigración en la misma comisión, que propuso establecer beneficios fiscales para los retornados equiparables a los que reciben los Olim, o nuevos inmigrantes. EFE

ybp/ngg/pddp