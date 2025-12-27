El Parlamento argentino aprueba el Presupuesto 2026, el primero desde la asunción de Milei

Buenos Aires, 26 dic (EFE).- El Parlamento argentino aprobó este viernes el Presupuesto 2026, el primero desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023 y que prevé para el año próximo un crecimiento del PIB del 5 % y una desaceleración de la inflación anual al 10,1 %.

Tras una extensa sesión, el Senado aprobó el proyecto -que ya tenía el visto bueno de la Cámara de Diputados- con 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, en lo que representa además el primer gran logro del oficialismo en el Congreso tras aumentar este mes significativamente su representación en ambas cámaras, luego de imponerse en los comicios legislativos de octubre pasado. EFE

