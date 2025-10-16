El Parlamento británico investiga el sobreseimiento de un presunto espionaje para China

3 minutos

Londres, 16 oct (EFE).- La Cámara de los Comunes británica anunció este jueves una investigación formal sobre el sobreseimiento de un caso de presunto espionaje para China, que involucraba a personas vinculadas al Parlamento y que ha desatado una disputa política y suscitado dudas sobre la actuación del Gobierno y la Fiscalía.

El Comité conjunto de estrategia de seguridad nacional, presidido por el diputado laborista Matt Western, propuso la investigación tras la caída de un proceso legal contra el exasistente parlamentario Christopher Cash y su amigo Christopher Berry, un académico entonces radicado en China, acusados de pasar información a Pekín entre 2021 y 2023, lo que ellos niegan.

Ambos fueron detenidos en marzo de 2023 bajo sospecha de espionaje para China, pero el expediente fue desestimado en septiembre de 2025 por la Fiscalía (CPS, en inglés), que alegó falta de pruebas para demostrar que China representaba una amenaza directa a la seguridad nacional, tal como exige la Ley de Secretos Oficiales.

La CPS responsabilizó al Gobierno laborista de no presentar una declaración oficial suficiente sobre el estatus de China como amenaza, algo que el Ejecutivo del primer ministro británico, Keir Starmer, sostuvo que sí hizo, aunque tuvo que ajustarse a la definición establecida por la anterior administración conservadora.

Ante las críticas de los ‘tories’, que acusaron al Gobierno de haber bloqueado la causa para preservar relaciones con Pekín, Starmer autorizó la publicación este jueves de los tres testimonios de Matthew Collins, adjunto de seguridad nacional, remitidos a la Fiscalía, en 2023 (cuando gobernaban los conservadores) y febrero y agosto de 2025 (con los laboristas).

En sus declaraciones, Collins detalló que China realizaba espionaje a gran escala contra el Reino Unido y representaba «la mayor amenaza estatal para la seguridad económica del país», aunque también señaló que el Gobierno actual buscaba mantener una relación positiva con Pekín.

Tras la divulgación de estos documentos, el foco se ha trasladado ahora al fiscal general, Stephen Parkinson, después de que varios expertos concluyeran que podría haber seguido adelante con el caso y llevar a juicio a los sospechosos.

La investigación parlamentaria llamará a declarar a miembros del Gobierno y de la Fiscalía, entre otros testigos, a fin de averiguar por qué fue sobreseído el proceso, en un asunto muy sensible para los diputados británicos, pues algunos de ellos han sido sancionados por China.

El jefe del servicio de seguridad interior MI5, Ken McCallum, expresó este jueves su «frustración por el sobreseimiento del caso» y advirtió de que los agentes chinos representan «una amenaza para la seguridad nacional del Reino Unido todos los días». EFE

jm/ja/fpa