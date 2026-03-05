El Parlamento cifra en 7.365 las libertades plenas concedidas por la amnistía en Venezuela

Caracas, 5 mar (EFE).- Un total de 7.365 personas han recibido la libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía promulgada hace dos semanas en Venezuela, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez.

«Tal como está establecido en la Ley de Amnistía, las 7.365 personas que recibieron libertad plena tienen todos sus derechos establecidos y consagrados en la Constitución», declaró ante la prensa, sin dar más detalles, minutos antes del inicio de la sesión parlamentaria en el Palacio Federal Legislativo.

El diputado aseguró que todos los amnistiados podrán ejercer actividad política y señaló que los dirigentes políticos en el exilio que deseen pedir ese beneficio deben contactar con la comisión parlamentaria encargada del seguimiento de la legislación.

La mayoría de las personas que han recibido la libertad total se encontraban con libertades restringidas bajo medidas cautelares, según han explicado anteriormente las autoridades.

Rodríguez evadió responder si está prevista la renovación de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando el Parlamento ya inició el proceso de recibir postulaciones para designar nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría.

Sin embargo, sí confirmó que se debe trabajar «con mucha fuerza» en una «reforma del sistema de justicia».

«Ahí sí vamos a ir a fondo, a fondísimo», subrayó.

Hasta el martes, la comisión parlamentaria de seguimiento de la amnistía contabilizaba que desde el 20 de febrero se había concedido la libertad total a 6.071 personas. La mayoría tenían libertad restringida con medidas cautelares, como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales.

Este jueves, familiares de presos políticos exigieron ante el Parlamento el cumplimiento de la amnistía para todos los presos políticos, así como el cese de maltratos a los detenidos.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, informó este jueves que registra un total de 526 personas detenidas por motivos políticos, entre ellas 49 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. La organización detalló en sus redes que 353 son civiles y 173 militares. EFE

