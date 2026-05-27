El parlamento cubano pide “apoyo” a legislativos extranjeros ante la amenaza de EE.UU.

3 minutos

La Habana, 27 may (EFE).- La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) de Cuba anunció este miércoles una petición de “apoyo” a una decena de instituciones interparlamentarias internacionales para “prevenir una aventura militar” de EE.UU. contra la isla.

La vicepresidenta de la ANPP, Ana María Mari Machado, informó en una declaración que el presidente de la institución, Esteban Lazo, envió misivas “inmediatas” a 10 organizaciones interparlamentarias para informar que Cuba se encuentra “bajo la real y peligrosa amenaza de una agresión militar” estadounidense.

Lazo solicitó la “movilización y pronunciamientos de apoyo” para prevenir cualquier acción militar contra la isla, lo que, a su juicio, “provocaría una catástrofe humanitaria y desestabilizaría la región de América Latina y el Caribe”.

Machado agregó que se enviaron cartas a los titulares de organizaciones parlamentarias representantes de grupos como los BRICS, el Movimiento de Países No Alineados, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el Parlamento Panafricano, Mercosur y otros de América Latina y el Caribe.

Las cartas denuncian las acciones de EE.UU. contra Cuba como el bloqueo petrolero, las sanciones reforzadas y las acusaciones contra el expresidente cubano, Raúl Castro por el derribo de dos avionetas y la muerte de sus cuatro tripulantes hace 30 años, según Machado.

“Estos hechos injustos y agresivos, no solo ultrajan los principios del Derecho Internacional y vulneran la soberanía y dignidad de nuestra nación; sino que tienen el perverso fin de recrudecer el ilegítimo bloqueo y su política de asfixia contra nuestro heroico pueblo”, refirió.

Las misivas, reiteran, además, que “Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos sobre la base del respeto a la soberanía, al sistema político, a la autodeterminación y a los principios del Derecho Internacional”.

EE.UU. presiona al Gobierno cubano desde enero pasado para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada impuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país, y amplió las sanciones contra sectores vitales de la economía.

Además, el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) presentó cargos contra el expresidente Raúl Castro por ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas, el derribo el 24 de febrero de 1996 de dos avionetas de una organización opositora, que ocasionó la muerte de tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal de EE.UU.

Este caso ha levantado especulaciones sobre si la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, prepara la captura de Castro como hizo en enero en Venezuela con Nicolás Maduro, quien afronta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos. EFE

cdg/jpm/ajs