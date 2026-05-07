El parlamento de Baréin expulsa a 3 diputados tras oponerse a revocación de nacionalidad

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Manama, 7 may (EFE).- El Parlamento de Baréin votó unánimemente este jueves la expulsión de tres de sus miembros que, en medio de una oleada represiva en el país árabe, se opusieron el mes pasado a una enmienda a la ley de nacionalidad que elimina el derecho a revisión judicial tras la revocación de la ciudadanía.

Los expulsados son el primer vicepresidente del Legislativo, Abdulnabi Salmán, y los diputados Mamdooh al Saleh y Mahdi al Shuwaij, estos dos últimos pertenecientes al bloque del Partido Comunista y quienes se opusieron a la polémica medida, informaron medios locales.

La enmienda, que convierte la decisión del Gobierno sobre la nacionalidad en definitiva e impide que las disputas relacionadas con la ciudadanía se diriman ante los tribunales, fue aprobada en la sesión del 28 de abril.

Su aprobación se produjo en medio de una ola de revocación de la nacionalidad de ciudadanos chiíes bareiníes y sus familias, quienes fueron deportados forzosamente a Irán sin posibilidad de apelación, a pesar de no tener antecedentes penales ni casos pendientes por delitos graves.

Las autoridades bareiníes han acusado a quienes se les retiró la nacionalidad de simpatizar con Irán durante la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, en la que Teherán respondió con ataques de represalia contra el golfo Pérsico.

A finales de abril, Baréin revocó la ciudadanía a 69 personas sin que fueran juzgadas ni acusadas ​​penalmente, bajo la acusación de simpatizar con Irán, mientras se prevé que más de 350 personas sean objeto de esta revocación de nacionalidad, de acuerdo con ONG bareiníes.

La oposición de los tres diputados a la enmienda enfureció al rey de Baréin, Hamad bin Issa Al Jalifa, quien los acusó de ser traidores dos días después, en declaraciones públicas difundidas por la agencia estatal de noticias BNA.

El Parlamento bareiní ha estado bajo el control absoluto de los diputados progubernamentales desde 2011, con leyes que prohíben a la oposición presentarse como candidata y votar.

Con la votación de este jueves en contra de los tres diputados, asciende a 25 el número de legisladores bareiníes encarcelados, a quienes se les ha revocado la nacionalidad o que han sido objeto de persecución por parte del gobierno desde 1975. EFE

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