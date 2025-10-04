El Parlamento de Chad avala una reforma constitucional que amplía el mandato presidencial

Nairobi, 4 oct (EFE).- El Parlamento de Chad aprobó una reforma constitucional que extiende los mandatos presidenciales de cinco a siete años, que serán a partir de ahora renovables sin límite, un cambio que la oposición cree que dará paso al autoritarismo.

Según recogen este sábado medios locales, la enmienda recibió 236 votos a favor y ninguno en contra, de los 257 miembros de ambas cámaras parlamentarias (la Asamblea nacional y el Senado) reunidas este viernes en una sesión conjunta en la capital, Yamena.

Según la Constitución actual, los mandatos presidenciales tienen una duración de cinco años y se pueden renovar una sola vez.

La votación se adelantó a su fecha prevista originalmente, el 13 de octubre.

La reforma fue propuesta por el gobernante Movimiento Patriótico de Salud (MPS), del presidente Mahamat Idriss Déby Itno, quien asumió el poder en 2021 tras la muerte de su padre, Idriss Déby Itno.

El partido utilizó su amplia mayoría en el Parlamento para aprobar la enmienda con un resultado que refleja «un consenso político y social inéditos fruto de un diálogo inclusivo», según afirmó la formación en un comunicado.

Sin embargo, Albert Pahimi Padacké, ex primer ministro y líder de la opositora Agrupación Nacional de Demócratas Chadianos-El Despertar (RNDT, en francés), tildó la reforma de «inconstitucional y autoritaria», y acusó al Parlamento de «incompetencia».

Déby Itno, de 41 años, fue elegido con mayoría absoluta en las elecciones presidenciales de mayo de 2024, que marcaron el fin de un periodo de transición política de tres años.

Según los resultados definitivos difundidos por el Consejo Constitucional de Chad, Déby Itno obtuvo el 61 % de los votos y venció a su principal rival, Succès Masra, que logró el 18,54 %.

La Justicia chadiana rechazó los recursos sobre los resultados interpuestos por tres candidatos, entre ellos Masra, quien llegó a autoproclamarse ganador de las elecciones.

El presidente había asumido el poder el 20 de abril de 2021 tras el fallecimiento de su padre, mariscal Idriss Déby Itno, muerto en combate con grupos rebeldes, según la versión oficial, cuando llevaba treinta años dirigiendo Chad con mano de hierro. EFE

