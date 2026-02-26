El Parlamento de Ecuador aprueba la ley minera cuestionada por las comunidades indígenas

Quito, 26 feb (EFE).- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este jueves el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para optimizar la gestión pública y privada en minería y energía eléctrica, cuestionada por los movimientos indígenas que temen afectaciones ambientales y al agua.

La ley se aprobó con el voto de 77 legisladores tras una serie de exposiciones en las que se argumentó la importancia de cuidar el medioambiente, de regular la minería, y de los peligros que representa la minería ilegal para la economía y la sociedad. EFE

sm/gad