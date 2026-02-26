El Parlamento de Ecuador aprueba la ley minera cuestionada por las comunidades indígenas

3 minutos

Quito, 26 feb (EFE).- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este jueves el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para optimizar la gestión pública y privada en minería y energía eléctrica, cuestionada por los movimientos indígenas que temen afectaciones ambientales y al agua.

La ley se aprobó con el voto de 77 legisladores tras una serie de exposiciones en las que se argumentó la importancia de cuidar el medioambiente, regular la minería y los peligros que representa la minería ilegal para la economía y la sociedad.

La iniciativa busca fortalecer el desempeño operativo en los sectores minero y de energía mediante una regulación eficiente que promueva la generación de ingresos fiscales y divisas, y contribuya a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica del Estado.

Previo al debate, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, afirmó que la Asamblea decidiría entre «el agua y el extractivismo».

Para la Conaie, la ley «va en contra de la consulta previa y flexibiliza controles ambientales en favor de grandes empresas» pues considera que la normativa «reemplaza licencias ambientales por autorizaciones simples», permite concesiones de hasta 30 años y habilita la militarización de territorios.

Además, advirtió que esto incrementaría el riesgo ambiental, por lo que exigió archivar el proyecto, que finalmente fue aprobado en la sesión en la que legisladores del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), señalaron que la ley no fortalece al Estados sino que presuntamente lo deja vulnerable ante los intereses extranjeros.

«Ambiente y empleo al mismo tiempo. No es elegir entre trabajo y naturaleza. Esta ley permite inversión con control ambiental y respeto a consultas populares», dijo el asambleísta oficialista Alejandro Lara, quien anotó que lo que «destruye territorios es la ilegalidad, no la inversión responsable».

El informe aprobado señala que en materia minera se reforman varios artículos de la Ley de Minería para reforzar la rectoría del Estado, precisar competencias institucionales y regular los actos administrativos previos a la actividad minera.

Entre otros, además, actualizar el régimen de patentes de conservación y etapas de exploración y explotación, e incorporar un nuevo capítulo sobre fomento y promoción de la inversión, grupos mineros y áreas con protección de seguridad estratégica.

Por otra parte, en el ámbito energético, el documento incorpora cambios a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para modernizar conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos y establecer reglas claras para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria, entre otros temas. EFE

