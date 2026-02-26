El Parlamento de Ecuador aprueba la ley minera cuestionada por los indígenas

1 minuto

Quito, 26 feb (EFE).- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador ha aprobado este jueves el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para optimizar la gestión pública y privada en minería y energía eléctrica, cuestionada por los indígenas que temen afectaciones ambientales y al agua.

La ley se ha aprobado con el voto de 77 legisladores tras una serie de exposiciones en las que se ha expuesto la importancia de cuidar el medioambiente, de regular la minería, y de los peligros que representa la minería ilegal para la economía, el medioambiente y la sociedad.

La iniciativa busca fortalecer el desempeño operativo en los sectores minero y de energía mediante una regulación eficiente que promueva la generación de ingresos fiscales y divisas, y contribuya a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica del Estado. EFE

sm/icn