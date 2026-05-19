El Parlamento de Ecuador votará una ley para proteger olas y ecosistemas marinos

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Quito, 19 may (EFE).- La Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento) prevé votar este jueves la Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero para que las zonas rompientes de olas tengan una protección específica y sean consideradas como ecosistemas estratégicos nacionales.

La Asamblea catalogó la iniciativa este martes como «sin precedentes en la historia ambiental del país» ya que, de aprobarse, permitirá proteger los 640 kilómetros de costa continental y más de cien zonas de surf identificadas a lo largo del perfil costero.

También contempla la protección de ecosistemas sensibles como dunas, manglares y zonas de anidación de tortugas marinas.

La propuesta, impulsada durante cinco años por el movimiento ciudadano Mareas Vivas, plantea crear el primer Registro Nacional de Zonas de Rompientes, un catálogo técnico público de las olas existentes en el país andino.

La ley también establece un marco integral para ordenar los usos del mar, entre ellos la pesca, el turismo, los puertos, los deportes acuáticos y las energías azules, bajo criterios de sostenibilidad.

Además, contempla la creación del Consejo Interinstitucional del Mar, un órgano colegiado con resoluciones vinculantes para más de catorce entidades del Estado, y aplica el principio precautorio para impedir que la falta de certeza científica retrase medidas de protección ambiental.

«No se trata únicamente de proteger el surf o el turismo, se trata de reconocer que el mar, sus olas y sus ecosistemas son parte del patrimonio de todos los ecuatorianos, hoy y para las generaciones que vendrán», dijo el presidente del Legislativo, el oficialista Niels Olsen.

El origen de esta iniciativa se remonta a 2020, cuando surfistas y comunidades costeras del municipio de Playas, en la provincia del Guayas, se movilizaron contra la construcción de un muelle que, según denunciaron, podía destruir las olas de la zona.

De esa movilización nació Mareas Vivas, que reunió más de 10.000 firmas ciudadanas y presentó su propuesta legislativa el 30 de julio de 2024.

La iniciativa toma como referencia a Perú, considerado el primer país en aprobar una ley de protección de olas, aunque sus impulsores sostienen que Ecuador avanzaría hacia un modelo más integral de gobernanza marina. EFE

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