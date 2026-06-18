El Parlamento de Honduras condecora a los mundialistas de España 1982

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Tegucigalpa, 17 jun (EFE).- El Parlamento de Honduras condecoró este miércoles con la Orden Gran Cruz Placa de Plata, y Pergamino Especial, a los integrantes y cuerpo técnico de la selección del país centroamericano que participó en el Mundial de España 1982, por su contribución al deporte nacional, el fortalecimiento de la identidad hondureña y la proyección de la nación a nivel internacional.

El Mundial de España 1982 fue el primero al que Honduras se clasificó en su historia deportiva, con buen suceso, ya que empató con España (1-1) e Irlanda del Norte (1-1), y perdió 0-1 contra Yugoslavia.

En el homenaje se hizo una mención especial a José de la Paz Herrera (fallecido en 2021), quien fue el entrenador hondureño con el que Honduras logró la clasificación al Mundial de España, en un hexagonal que se disputó en noviembre de 1981 en Tegucigalpa.

En esa ocasión, el segundo país que logró la clasificación al mundial por la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) fue El Salvador, tras un empate 0-0 entre Honduras y México.

Honduras debutó en su primer mundial con la hazaña de ponerse en ventaja ante los anfitriones españoles al minuto 7 con gol de Héctor ‘Pecho de Águila’ Zelaya, quien en principio estaba previsto que jugaría de suplente.

España rescató el partido al minuto 67 con anotación de Rodolfo López Ufarte, de penalti.

Los mundialistas que hoy recibieron el homenaje del Parlamento son Héctor Zelaya, Allan Anthony Costly, Carlos Orlando Caballero, César Efraín Gutiérrez, Ramón Maradiaga (capitán), Julio César Arzú, Jaime Villegas, Gilberto Yearwood, Fernando Bulnes, David Bueso, Salomón Nazar y Clovis Morales, este último preparador físico de aquella selección, de la que varios ya han fallecido, entre ellos Porfirio Betancourth, José Roberto ‘Macho’ Figueroa, Javier Toledo y Luis Cruz. Otros, como Antonio Laing, anotador del gol del empate contra Irlanda del Norte, y Jimmy Stewart, viven en Estados Unidos.

Los integrantes de la selección hondureña de 1982 son considerados ‘glorias vivientes’ en su país, principalmente ‘Pecho de Águila’ Zelaya por haber anotado el primer gol de su país en un mundial mayor.

Zelaya, quien jugó lesionado en el Mundial de España, luego fue contratado por el Deportivo La Coruña, pero no pudo participar con el club español porque no se recuperó de la lesión en su rodilla derecha, lo que le obligó a retirarse del fútbol a los 27 años.

El reconocimiento que el Parlamento de Honduras le tributó hoy a los exmundialistas de España 1982, se produjo un día después de la conmemoración del gol histórico de Zelaya, el 16 de junio de 1982, en el Estadio Luis Casanova, de Valencia.

Zelaya dijo a EFE que hoy han «revivido nuevamente la hazaña de un equipo que fue todo entrega en la cancha y puso en alto el nombre del país».

«El homenaje fue muy emotivo, muy sentido por parte de los diputados y los doce exseleccionados que asistimos a la ceremonia», agregó. EFE

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