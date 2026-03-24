El Parlamento de Honduras suspende al fiscal general para abrirle un juicio político

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Tegucigalpa, 23 mar (EFE).- El Parlamento de Honduras admitió este lunes una denuncia contra el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, para abrirle un juicio político por casos asociados al proceso de las elecciones de 2025, y lo suspendió del cargo.

El anuncio lo hizo el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, luego de una sesión, con el rechazo de la bancada del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que se celebró en medio de un zafarrancho con pitos, empellones, gritos, lanzamiento de agua y quema de pólvora, entre otros hechos, mientras era leída la denuncia con las causas para abrirle el juicio político a Zelaya.

Zambrano anunció el nombramiento de una comisión integrada por nueve diputados para que haga las investigaciones del caso y dijo que Zelaya será citado para que comparezca ante el Parlamento, y que se le respetarán sus derechos. EFE

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