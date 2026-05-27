El Parlamento de Hungría adopta una ley que detiene la salida del país de la CPI

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Budapest, 27 may (EFE).- El Parlamento de Hungría aprobó este miércoles una ley que detiene el proceso de salida del país de la Corte Penal Internacional (CPI), iniciado por el anterior Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, ratificando así una resolución del actual Ejecutivo publicada el pasado día 22.

La resolución, presentada al Parlamento por el Gobierno del conservador Péter Magyar, fue aprobada mediante un procedimiento de urgencia con 133 votos del partido gubernamental Tisza y 37 en contra del opositor Fidesz.

Poco después de ganar las elecciones legislativas del 12 de abril, Magyar anunció su intención de dar marcha atrás con el proceso de salida de la CPI lanzado por Orbán hace un año, y el 22 de mayo publicó una resolución para que Hungría siga siendo miembro del citado tribunal internacional.

Con la aprobación de la correspondiente ley ha cumplido su promesa, pues para hacerlo el país tenía que dar estos pasos antes del 2 de junio, cuando de otro modo se habría formalizado la salida húngara

La mayoría parlamentaria del Gobierno anterior había aprobado la salida de Hungría de la CPI después de que el tribunal acusara, entre otros, al jefe de Gobierno israelí, Benjamin Netanyahu de crímenes de guerra en la Franja de Gaza, emitiendo también una orden de detención.

Orbán es un cercano aliado de Netanyahu, así como del presidente ruso, Vladimir Putin, contra quien la CPI emitió en 2023 una orden de arresto por su responsabilidad en crímenes de guerra en Ucrania.

Las autoridades locales ignoraron esa orden de arresto cuando Netanyahu visitó el país poco después, a pesar de que Hungría todavía era miembro de la CPI, por lo que el Gobierno de Orbán fue criticado por sus socios comunitarios.EFE

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