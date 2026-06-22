El Parlamento de Kenia aprueba la creación de una agencia de ciberseguridad nacional

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Nairobi, 22 jun (EFE).- El Parlamento de Kenia aprobó este lunes la creación de una agencia de ciberseguridad nacional, un paso «clave» para establecer un organismo en el país capaz de fortalecer la protección de la infraestructura digital.

El Ministerio del Interior keniano celebró en un comunicado la decisión de los parlamentarios de dar luz verde a la orden emitida el pasado 15 de mayo por el presidente del país, William Ruto, para hacer frente a las ciberamenazas tanto en el sector público como en el privado.

«La creación de la agencia marca un paso significativo en los esfuerzos de Kenia por garantizar la seguridad de su ecosistema digital en rápida expansión y salvaguardar la infraestructura de información crítica que sustenta la seguridad nacional, la prestación de servicios públicos, la actividad económica y la vida cotidiana de millones de kenianos», añadió.

Además, destacó que Kenia ha emergido en los últimos años como «una de las principales economías digitales de África», especialmente por avances en dinero móvil, servicios financieros digitales, plataformas gubernamentales electrónicas, telecomunicaciones, sistemas de información sanitaria, tecnología educativa y comercio electrónico.

Por todo ello, el cibercrimen, el fraude en línea, los robos de identidad, los programas informáticos maliciosos, las violaciones de datos, las campañas de desinformación o los ataques a infraestructuras digitales críticas representan «riesgos crecientes» para la seguridad nacional, la estabilidad económica y la confianza pública en los servicios digitales.

La Agencia de Ciberseguridad Nacional (NCSA, en inglés) se encargará de formular y supervisar la implementación de las estrategias nacionales de ciberseguridad en los sectores público y privado, así como de auditar y certificar «la resiliencia en ciberseguridad» de las infraestructuras de información crítica designadas.

Gestionará además el Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad, apoyará a los centros de operaciones de ciberseguridad sectoriales, realizará evaluaciones técnicas de las redes digitales, identificará vulnerabilidades emergentes, emitirá avisos técnicos y coordinará las respuestas nacionales ante incidentes de ciberseguridad.

«Reconociendo que la ciberseguridad es una responsabilidad compartida, la Agencia servirá como una plataforma de colaboración entre el Gobierno, la industria, la academia y los socios internacionales para fortalecer la resiliencia en todos los sectores de la economía», afirmó el Ministerio del Interior. EFE

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