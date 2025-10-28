El Parlamento de Portugal da luz verde en primera votación a presupuestos del Gobierno

3 minutos

Lisboa, 28 oct (EFE).- El Parlamento de Portugal dio este martes luz verde en una primera votación al proyecto de presupuestos del Gobierno de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro, que contempla inversiones en vivienda pública y bajadas de impuestos.

El borrador fue aprobado hoy con los votos a favor de los dos socios del Gobierno, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, y la abstención del Partido Socialista (PS), el animalista PAN y el regionalista JPP.

Votaron en contra el ultraderechista Chega, Iniciativa Liberal (IL), el ecologista Livre, el Partido Comunista de Portugal (PCP) y el Bloco Esquerda (BE).

El líder del PS, José Luís Carneiro, anticipó el lunes que su formación se iba a abstener en aras de la «estabilidad política» en el país.

El texto irá ahora a una comisión legislativa para posibles enmiendas antes de la votación final en el pleno programada para el 27 de noviembre.

Ayer, lunes, Montenegro defendió esta propuesta en el pleno con la vivienda como «prioridad absoluta» de su Ejecutivo y sin aumentar impuestos por segundo año consecutivo.

«Vamos a poner a disposición inmuebles públicos hoy vacíos para alquiler de la clase media a través de colaboraciones público-privadas», dijo Montenegro, quien destacó que aparte de vivienda pública, su Ejecutivo presenta una serie de «medidas ambiciosas» para incrementar la oferta de casas para la clase media y la reducción del IVA en la construcción de inmuebles que no sean de lujo.

El texto contempla en concreto más 2.152 millones de euros destinados a vivienda para aumentar la oferta de inmuebles públicos y movilizar los que son patrimonio del Estado para proyectos inmobiliarios, además de una bajada del IVA en el sector de la construcción del 23 al 6 %.

En materia fiscal, estos presupuestos recogen una reducción del impuesto sobre las Personas Físicas (IRS, en portugués), tanto a través de una subida de los límites de los distintos tramos como por la reducción en 0,3 puntos porcentuales de las tasas del segundo a quinto escalón.

«Este descenso beneficiará directamente a más de 2,6 millones de familias», dijo el primer ministro luso.

Además, el Gobierno propone una disminución del Impuesto sobre las Personas Colectivas (IRC) del 19 % en 2026, aplicable sobre los primeros 50.000 euros de la base imponible en las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, el proyecto incluye una subida de 50 euros hasta 920 euros del salario mínimo en 2026, tal y como el Ejecutivo firmó con los sindicatos y patronal, y un incremento de 40 euros en el llamado Complemento Solidario para las Personas Mayores, que reciben los jubilados con pensiones más bajas.

La partida de infraestructuras es de casi 4.300 millones de euros que se destinarán a iniciativas como la ejecución de líneas ferroviarias de alta velocidad y la modernización de la red convencional, la expansión de carreteras y avanzar en la construcción de un nuevo aeropuerto de Lisboa en Alcochete.

En defensa, se aumenta el 23 % la partida para 2026 respecto a 2025, pasando de 3.065 millones de euros a 3.772 millones de euros.

Para este año, el Gabinete de Montenegro prevé un crecimiento de la economía del 2 % y para 2026 del 2,3 %, mientras proyecta un incremento del saldo presupuestario del 0,3 % del PIB en 2025 y del 0,1 % en 2026.

También espera que la deuda pública se reduzca al 90,2 % este año y al 87,8 % el próximo. EFE

