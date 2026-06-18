El Parlamento de Portugal debate reforma laboral con choques entre Gobierno y oposición

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Lisboa, 18 jun (EFE).- El Parlamento de Portugal comenzó este jueves el debate del proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno de centroderecha, con choques entre el Ejecutivo y la oposición y sin claridad sobre si logrará los votos necesarios para seguir el trámite legislativo.

La ministra de Trabajo de Portugal, Maria do Rosário Palma Ramalho, inauguró la sesión en el hemiciclo planteando a los diputados que deben decidir «entre las viejas recetas o el valor para cambiar», y defendió que este proyecto «no supone ningún recorte de los derechos de los trabajadores».

«Al contrario, los refuerza. Esta es la reforma que incorpora a los jóvenes al mercado laboral, que regula el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones laborales, que concilia la vida familiar con el éxito profesional, que promueve la igualdad entre mujeres y hombres trabajadores y que, en muchísimos casos, aumenta las prestaciones que corresponden al trabajador», explicó Palma Ramalho.

La ministra añadió que esta reforma busca «romper con la ideología del empobrecimiento» y para «relanzar el país», para lo que se necesita «garantizar que el trabajo se más productivo y que las empresas sean más competitivas».

En la sesión, marcada por los enfrentamientos y las frecuentes interrupciones, también se debatieron las propuestas de reforma laboral presentadas por varios partidos y no quedó claro si la ultraderecha, que lidera la oposición, dará su apoyo.

En este sentido, el líder del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, evitó pronunciarse directamente sobre su intención de voto y defendió el valor del documento que ha presentado su propia fuerza política para modificar la ley laboral.

Durante su alocución, Ventura aprovechó para cargar en repetidas ocasiones contra la gestión del Partido Socialista (PS), que gobernó el país desde 2015 hasta 2024.

«Chega hizo lo que el PS debería haber hecho y no hizo en este Parlamento, que es trabajar por los trabajadores», aseguró Ventura.

Defendió también que no se puede crear la cultura «de que despedir es bueno, de que despedir es fácil» y abogó por ampliar los días festivos, proteger el derecho a la lactancia materna y aumentar los ‘subsidios de turno’, como se llama a los aumentos salariales a los trabajadores en horarios irregulares.

Minutos antes, otro diputado de Chega cuestionó a la ministra de Trabajo sobre si estaban «disponibles» para negociar sus condiciones sobre la reforma, dejando la puerta abierta a un acuerdo ‘in extremis’ como ya ha pasado en otras propuestas legislativas impulsadas por el Gobierno.

Por su parte, el diputado del PS Miguel Cabrita, que manifestó que su partido votará en contra, criticó que esta propuesta del Ejecutivo no fue incluida en el programa electoral del Partido Social Demócrata, que lidera el primer ministro, Luís Montenegro.

Agregó que el documento no cuenta con el apoyo de los portugueses, aludiendo a que se han organizado dos huelgas generales en su contra en los últimos seis meses, y denunció que con este proyecto se «vuelve al pasado» y se «da más poder al que ya lo tiene y se retiran derechos, condiciones y perspectivas a los jóvenes, a las familias y los trabajadores».

Por último, criticó que avanzan con este proyecto con la «complicidad» de la extrema derecha.

En cuanto a las otras formaciones políticas, la izquierda (BE, Livre y PS), así como el animalista PAN, anunciaron su voto en contra, mientras que no confirmaron su intención de voto el regionalista JPP, Iniciativa Liberal (IL) y Chega.

Está previsto que el Parlamento lo vote este viernes. En el caso en el que reciba los apoyos suficientes, será debatido en comisión antes de volver para otra votación al hemiciclo. Su aprobación final depende de la decisión del presidente de Portugal, António José Seguro, que puede promulgarlo o vetarlo. EFE

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