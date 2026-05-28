El Parlamento de Sudáfrica agenda la primera reunión del comité para destituir a Ramaphosa

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Nairobi, 28 may (EFE).- La Asamblea Nacional de Sudáfrica acogerá el próximo lunes la primera reunión del comité formado para la destitución del presidente del país, Cyril Ramaphosa, por un informe de 2022 que lo acusaba de la posible violación de leyes anticorrupción.

«La intención es que el comité se reúna el lunes», confirmó este jueves el secretario de la Cámara Baja del Parlamento, Masibulelele Xaso, tras una reunión del Comité de Programa de la Asamblea Nacional, según publicaron medios locales.

El encuentro se producirá a pesar de que los parlamentarios aún no han decidido su posición sobre la advertencia de Ramaphosa de emprender acciones legales para revisar el mencionado informe tras negarse a presentar su dimisión y defender su inocencia.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Thoko Didiza, nombró el pasado lunes a los 31 parlamentarios que considerarán el juicio político contra Ramaphosa, después de que el Tribunal Constitucional la obligara a seguir las recomendaciones del informe que el propio Parlamento desestimó en 2022.

El pasado 8 de mayo, el Tribunal Constitucional declaró «incompatible con la Constitución, inválida y nula» la votación del 13 de diciembre de 2022, en la que la Asamblea Nacional «se negó a remitir el informe del panel independiente (sobre las alegaciones contra Ramaphosa) a un comité de destitución».

En esa votación, el partido de Ramaphosa, el Congreso Nacional Africano (CNA), que entonces tenía mayoría absoluta en la Cámara, dio instrucciones a sus legisladores para que votaran contra de la adopción del informe, lo que impidió la creación del citado comité y la apertura de un proceso para destituir al mandatario.

La decisión del Constitucional obliga al Parlamento a reanudar el proceso conforme al artículo 89 de la Constitución, que establece los motivos para destituir a un presidente por mala conducta grave, violaciones constitucionales o incapacidad.

El informe del panel independiente alude al escándalo del robo millonario en una granja de Rampahosa en Phala Phala (norte de Sudáfrica), que llevó a un partido opositor minoritario a presentar una moción contra él y a la creación de esa comisión para analizar el caso.

Esa formación acusó a Ramaphosa de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que el dinero robado provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero.

El escándalo estalló en junio de 2022, cuando el exjefe de la agencia de inteligencia del país Arthur Fraser demandó al jefe de Estado, al acusarlo de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi cuatro millones de euros escondidos en la finca, ocurrido el 9 de febrero de 2020.

La Presidencia ya negó entonces las acusaciones de Fraser y confirmó que hubo un robo ese día, pero alegó que la suma sustraída fue de 580.000 dólares (unos 498.000 euros al cambio actual). EFE

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