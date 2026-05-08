El Parlamento de Taiwán aprueba aumentar el gasto militar en 24.860 millones de dólares

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Taipéi, 8 may (EFE).- El Parlamento de Taiwán, controlado por la oposición, aprobó este viernes una ley para aumentar el gasto militar en hasta 780.000 millones de dólares taiwaneses (unos 24.860 millones de dólares), alrededor de dos tercios de la cuantía propuesta inicialmente por el Gobierno, informó este viernes la agencia CNA.

El Ejecutivo taiwanés presentó a finales del año pasado un presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.836 millones de dólares) para el período 2026-2033, proyecto que contaba con el aval de la Administración estadounidense y de importantes figuras del Congreso de Estados Unidos.

El plan buscaba financiar adquisiciones de armamento -tanto ya anunciadas como futuras- y programas de producción conjunta con Estados Unidos, así como impulsar el desarrollo de la industria taiwanesa de drones mediante la compra de 200.000 vehículos aéreos no tripulados de producción local, entre otras medidas.

Sin embargo, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), los dos principales partidos de la oposición, aprovecharon su mayoría de escaños en el Legislativo para impulsar su propia versión de la ley, limitando el gasto adicional a 780.000 millones de dólares taiwaneses y excluyendo del plan la financiación de armas de fabricación doméstica.

Con todo, esa cuantía es superior a la planteada originalmente por estas formaciones, que arrancaron el debate legislativo con propuestas de tan solo 380.000 y 400.000 millones de dólares taiwaneses (12.110 y 12.747 millones de dólares), respectivamente.

Un proyecto dividido en dos fases

El plan aprobado este viernes se divide en dos fases: una primera dotada con 300.000 millones de dólares taiwaneses (9.560 millones de dólares) para financiar adquisiciones de armamento ya anunciadas por Washington, y una segunda de 480.000 millones de dólares taiwaneses (15.300 millones de dólares) destinada a sufragar una posible nueva tanda de compras militares a Estados Unidos.

El jefe del grupo parlamentario del KMT, Fu Kun-chi, señaló que este proyecto permitirá reforzar la defensa de Taiwán, al tiempo que garantizará que el dinero de los contribuyentes se destine «donde realmente se necesita» y que se erradiquen «todas las formas de corrupción».

El debate sobre el presupuesto especial de Defensa ha monopolizado el debate público en la isla durante los últimos meses, ya que el Gobierno del Partido Democrático Progresista (PDP) sostiene que una dotación insuficiente podría enviar una señal equivocada a la comunidad internacional sobre la determinación de Taiwán de defenderse frente a China.

Estados Unidos también ha presionado en este sentido: el principal representante diplomático de Washington en Taiwán, Raymond Greene, instó a finales del mes pasado al Parlamento a ratificar un aumento «integral» del gasto en Defensa, respaldando de esta forma la versión de la ley propuesta por el Ejecutivo.

La aprobación de este presupuesto se produce a menos de una semana de la reunión prevista en Pekín entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en la que se espera que ambos aborden la cuestión de Taiwán y una posible reducción del suministro de armas estadounidenses a la isla. EFE

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