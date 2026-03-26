El Parlamento de Taiwán no logra un consenso sobre cómo aumentar el gasto en Defensa

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Taipéi, 26 mar (EFE).- El Parlamento de Taiwán concluyó este jueves el proceso de revisión de tres proyectos de ley destinados a aumentar el gasto militar sin que el oficialismo y la oposición alcanzaran un consenso sobre su cuantía ni alcance, en medio del recrudecimiento de las tensiones entre Taipéi y Pekín.

La Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional y la Comisión de Finanzas del Yuan Legislativo (Parlamento) llevaron a cabo este miércoles y jueves las deliberaciones, artículo por artículo, de los proyectos propuestos por el Gobierno, el principal partido de la oposición, el Kuomintang (KMT), y el Partido Popular de Taiwán (PPT).

Hasta ahora solo se aprobaron dos disposiciones, relativas a la designación del Ministerio de Defensa como la autoridad competente y a la necesidad de que las adquisiciones de armamento se ajusten a la Ley de Contratación Pública, mientras que el resto se reservaron para negociaciones entre los distintos partidos, indicó el periódico local Taipei Times.

La versión del Ejecutivo, enviada al Parlamento en noviembre del año pasado y que tiene el respaldo de la Administración estadounidense, abarca ocho años (2026-2033) y cuenta con un presupuesto total de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.122 millones de dólares).

El plan busca financiar adquisiciones de armamento -tanto ya anunciadas como futuras- y programas de producción conjunta con Estados Unidos para reforzar la defensa aérea de la isla, la capacidad antiblindaje y los sistemas de drones, entre otros ámbitos.

Por su parte, la versión del PPT, que fue presentada el 26 de enero, limita el gasto en armamento a 400.000 millones de dólares taiwaneses (12.519 millones de dólares) hasta 2033, mientras que la del KMT, desvelada el 5 de marzo, establece un tope de 380.000 millones de dólares taiwaneses (11.893 millones de dólares) de aquí a 2028.

Los tres proyectos de ley buscan un aumento extraordinario del gasto militar de la isla al margen del presupuesto anual de Defensa.

La falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición en torno a estas propuestas sucede en pleno incremento de la presión militar de China, que considera a Taiwán como una parte inalienable de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

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