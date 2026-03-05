El Parlamento de Venezuela dice que ya está revisando la ley de minas para su reforma

Caracas, 5 mar (EFE).- La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada por el chavismo, ya se encuentra en proceso de revisión de la Ley de Minas para reformarla de manera urgente, informó este jueves el presidente del Parlamento unicameral, el chavista Jorge Rodríguez.

«Estamos revisando arduamente la Ley de Minas, estamos ya llegando a un acuerdo. Yo creo que es una cosa perentoria, pero no va a ser en la sesión del día de hoy», dijo el funcionario.

En declaraciones previas a la sesión ordinaria del Legislativo, Rodríguez indicó que la normativa será reformada «lo más pronto posible», sin especificar cuándo tienen previsto comenzar el proceso.

El miércoles, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión en Caracas con el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y junto a él anunció una «ampliación de la Ley de Minas», para la cual pidió al Parlamento «celeridad», a fin de exponer al mundo «las oportunidades de inversión y desarrollo».

Posteriormente, Burgum, quien visitó al país suramericano junto con representantes de unas dos docenas de empresas del sector minero, afirmó que las «oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia» entre ambos países «no tienen límites».

Este mismo jueves se conoció que funcionarios estadounidenses negocian con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado del país norteamericano, valorada hoy en unos 165 millones de dólares.

El acuerdo de oro requeriría que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, que será el encargado de transportar el oro a las refinerías estadounidenses, según informa en exclusiva el portal Axios.

El pasado lunes, el presidente del Parlamento, también hermano de la mandataria encargada, explicó que la reforma tiene como objetivo permitir que empresas «extranjeras grandes puedan entrar para la explotación» de oro, diamante y «de las llamadas tierras raras».

Se trata, dijo, de un trabajo legislativo para acompañar el «proceso de reformulación económica» del Gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo hace exactamente dos meses, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Según la legislación venezolana, todo proyecto de ley o de reforma debe ser sometido a una primera discusión, durante la que «se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, alcance y viabilidad».

Luego comienza una etapa de consultas públicas del proyecto encabezado por la comisión legislativa relacionada con el área, para después ser discutido en un segundo y último debate. EFE

