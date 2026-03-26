El Parlamento Europeo apoya prohibir imágenes sexualizadas en revisión de normas sobre IA

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Bruselas, 26 mar (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo ha apoyado este jueves la propuesta legislativa de la Comisión Europea para simplificar las normas sobre inteligencia artificial (IA), añadiendo una prohibición a la creación de imágenes sexualizadas no consentidas.

El informe ha salido adelante con 569 votos a favor, 45 en contra y 23 abstenciones.

«No podemos permitir que nuestras start-ups europeas se ahoguen en el papeleo antes incluso de conseguir sus primeros clientes,» dijo la co-ponente del informe y miembro del Comité de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del PE, Arba Kokalari, antes de la votación, añadiendo que ésta es «un pequeño paso para la IA en Europa, pero supone un gran avance para reducir la burocracia».

Por su parte, el co-ponente y miembro del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores, Michael McNamara, hizo hincapié en el veto a la creación de imágenes sexualizadas a través de la IA.

«Que te tomen una foto y la sexualicen ya no será un precio que deban pagar las mujeres que aspiran a un cargo electo en Europa, (…) ni tampoco aquellas personas que simplemente están creciendo en esta era digital de posibilidades ilimitadas, pero también de nuevos riesgos», dijo.

Los eurodiputados introdujeron una prohibición a los sistemas que utilizan la IA para crear o manipular imágenes sexualmente explícitas o íntimas y que se asemejan a una persona real identificable sin el consentimiento de dicha persona, explicó un comunicado de la Eurocámara.

Esta medida no se aplicaría en aquellos sistemas que ya cuenten con medidas de seguridad que impidan a los usuarios crear este tipo de imágenes.

Por otro lado, los eurodiputados también apoyaron retrasar la aplicación de algunas provisiones sobre sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo – por ejemplo utilizados en infraestructuras críticas, educación, empleo, servicios esenciales, o justicia y gestión de fronteras – con el objetivo de garantizar que «las orientaciones y normas necesarias para ayudar a las empresas a cumplirlas estén listas a tiempo», añadió el comunicado.

Los eurodiputados proponen el 2 de diciembre de 2027 como fecha de aplicación para los sistemas de IA de alto riesgo, y el 2 de agosto de 2028 para los sistemas de IA que están cubiertos – o que se utilicen como componentes de seguridad en productos cubiertos – por la legislación sectorial de la Unión Europea (UE) sobre seguridad y vigilancia del mercado.

La Eurocámara también se mostró a favor de «conceder a los proveedores más tiempo para cumplir con las normas sobre la inclusión de marcas de agua en el contenido de audio, imagen, vídeo o texto creado por IA para indicar su origen», subrayó el comunicado.

Finalmente, el PE dio su aprobación a permitir que los proveedores de servicios traten datos personales para detectar y corregir sesgos en los sistemas de IA, aunque con garantías para que se haga solo cuando sea estrictamente necesario, y respaldaron la ampliación propuesta de medidas de apoyo de la ley de IA a las pequeñas empresas de mediana capitalización.

Los países de la UE ya acordaron el pasado 13 de marzo una postura común para negociar la propuesta legislativa, en la que también incluyeron prohibir la generación de imágenes sexualizadas no consensuadas o de abuso infantil, entre otras modificaciones.

Tras la votación del Parlamento, ambos colegisladores podrán iniciar las negociaciones para aprobar definitivamente la propuesta que el Ejecutivo europeo presentó el pasado mes de noviembre como parte de una revisión más amplia de las leyes que regulan el sector tecnológico, con el argumento de que contribuye a reducir la carga burocrática para las empresas. EFE

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