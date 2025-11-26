El Parlamento Europeo apoya retrasar un año la ley europea contra la deforestación

1 minuto

Estrasburgo (Francia), 26 nov (EFE).- Los votos del Partido Popular Europeo y de los grupos de ultraderecha en el Parlamento Europeo lograron este miércoles retrasar un año, hasta el 30 de diciembre de 2026, la aplicación de la nueva ley europea para que el consumo europeo de ganado, cacao, café o madera no genere deforestación en origen.

La Eurocámara alineó sus postulados con el Consejo de la UE -los Estados miembros- y retrasó la aplicación de esa polémica normativa, que el año pasado ya había sido postergada doce meses entre fuertes presiones de algunos países y sectores afectados. EFE

