El Parlamento Europeo aprueba prohibir las importaciones de gas ruso a finales de 2027

El Parlamento Europeo aprobó definitivamente el miércoles la prohibición de todas las importaciones de gas ruso a la Unión Europea a finales de 2027, con el objetivo de privar a Rusia de los recursos con los que financia su guerra en Ucrania.

Los eurodiputados aprobaron por amplia mayoría este texto, que todavía debe recibir un último visto bueno de los Estados miembros por mayoría cualificada, algo que debería ser una formalidad.

«Desde que comenzó la guerra a gran escala en febrero de 2022, la Unión Europea ha pagado más de 216.000 millones de euros [254.000 millones de dólares] por energía fósil rusa», dijo la eurodiputada letona del Partido Popular Europeo (conservador).

«Seguimos pagando cerca de 40 millones de euros [47 millones de dólares] al día a Rusia y, de este modo, seguimos financiando las masacres en Ucrania», afirmó.

El texto prevé prohibir progresivamente la compra de gas ruso. En el caso de los contratos a largo plazo, los más sensibles, que a veces se extienden durante décadas, la medida se aplicará a más tardar el 1 de noviembre de 2027.

Las empresas que eludan la prohibición podrán ser sancionadas.

Sin embargo, el acuerdo no contempla la prohibición total de las compras de petróleo y de combustible nuclear rusos, a los que aún recurren varios Estados europeos.

La Comisión Europea optó por una propuesta legislativa en lugar de sanciones, ya que puede aprobarse por mayoría cualificada de los Estados miembros en lugar de por unanimidad.

El objetivo es sortear un veto de Hungría y Eslovaquia, países considerados cercanos a Moscú y opuestos a estas medidas.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha prometido impugnar el plan ante los tribunales.

