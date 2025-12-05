El Parlamento Europeo califica de «desastre» la situación del Estado de Derecho en Turquía

Ankara, 5 dic (EFE).- El ponente del Parlamento Europeo (PE) sobre Turquía, el eurodiputado español Nacho Sánchez Amor, calificó este jueves de «desastre absoluto» la situación del Estado de Derecho en el país euroasiático candidato a entrar en la UE, y denunció que la Constitución turca se cumple solo «a medias».

“Una constitución no es un menú. No se puede elegir a voluntad. Hay que respetarla en su totalidad. Vemos dobles raseros en todas partes en la vida política”, dijo Sánchez Amor en una rueda de prensa en Ankara tras reunirse con funcionarios del Gobierno turco y de los diversos partidos políticos, así como con representantes de grupos de la sociedad civil.

El viaje a Turquía del eurodiputado español se enmarca en los preparativos para la elaboración del informe del PE sobre los avances del país en el proceso de acercamiento a la Unión Europea (UE).

En lo que parecía una alusión al encarcelamiento del alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, principal rival político del presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan, así como la persecución jurídica de otros políticos opositores, Sánchez Amor dijo constatar una clara diferencia en la actitud del poder judicial frente a los seguidores del jefe del Estado y en la postura hacia sus oponentes.

«La cuestión del Estado de derecho es un desastre absoluto», afirmó el enviado de la Eurocámara, según la traducción al turco de sus palabras.

Señaló que si bien la Constitución establece claramente que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes del Estado -ejecutivo, legislativo y judicial- los tribunales inferiores se oponen con frecuencia al dictamen del Supremo, eliminando así garantías y derechos de los ciudadanos.

También denunció las duras sentencias aplicadas a periodistas sólo por ejercer su profesión y estimó que muchos jueces no se atreven a emitir fallos que puedan disgustar al Gobierno por temor a ser exiliados.

Haciendo hincapié en el mal estado que constata en los estándares democráticos del país, consideró que el país necesita mejoras claras en este ámbito para avanzar en las negociaciones de adhesión a la UE.

Advirtió, en este contexto, que no alcanza con el reciente acercamiento y la atmósfera positiva entre Turquía y la UE en materia de defensa, visados y unión aduanera, y criticó que la Justicia turca no haya acatado el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ordenó inmediata la liberación del político prokurdo Sselahattin Demirtas, encarcelado desde 2016 en prisión preventiva por, supuestamente, haber instigado a la violencia en un discurso político en 2014.

«No creo que la seriedad y la imagen de un país dependan únicamente de los drones. Si se quiere transmitir el mensaje de que ‘estamos listos para reiniciar el proceso de adhesión a la UE’, el primer paso es acatar las sentencias esenciales en los casos en los que se es parte y se ha perdido. Este es el ABC de la democracia», dijo el europarlamentario.

Eso sí, Sánchez Amor valoró positivamente el proceso de paz iniciado este año entre el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía, y las autoridades del país, resaltando que ha creado «un sentimiento de esperanza en la sociedad y en el clima político». EFE

